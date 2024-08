Nel video le interviste a:

Patrizia Vezzalini – Volontaria Porta Aperta

Dino – Ospite Porta Aperta

Moussle Ami – Ospite Porta Aperta

Sara Crociani – Uff. Volontariato Porta Aperta

Da tre anni, l’associazione modenese Porta Aperta ha avviato il progetto “Rigenera”, all’interno di ‘Arca Emporio del Riuso, che ha un duplice obbiettivo, far emergere il bello che sta dietro oggetti che all’apparenza hanno concluso il loro ciclo vitale e rendere inclusiva questa attività grazie alla partecipazione di tanti volontari, tra cui persone con storie di fragilità.

Un’attività che diventa creativa sotto le mani in alcuni casi più esperte di altre in uno scambio continuo di storie ed esperienze. Un impegno cooperativo in cui mettere in gioco le proprie capacità e nel caso si fosse inesperti, tanta la voglia di imparare. Un piccolo mondo, quello dove si esprime ‘Rigenera’ di Porta Aperta dove si intrecciano tante strade