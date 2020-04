Nel video l’intervista a Sandro Palazzi, sindaco di Finale Emilia

L’apripista provinciale per l’obbligatorietà delle mascherine fra i comuni modenesi è quello di Finale Emilia. Il sindaco Sandro Palazzi ha emanato ieri un’ordinanza in cui prescrive di indossare un dispositivo di protezione facciale a chiunque si trovi a frequentare gli esercizi commerciali, di servizio, professionali, ma anche luoghi pubblici o aperti al pubblico di qualsiasi genere posti al chiuso. Nel caso in cui la mascherina non sia disponibile si impone comunque di coprire bocca e naso con sciarpa e foulard che fungano da protezione facciale. L’obbligo permarrà per tutta la durata dell’emergenza o, comunque, fino a revoca adottata con altra ordinanza. In caso di mancato rispetto l’ordinanza prevede ammende da 300 a 4mila euro. A Finale, che ha fatto registrare da inizio epidemia anche 4 decessi, la situazione come nel resto della provincia sembra progredire per il meglio.