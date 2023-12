Nel video l’intervista a Piero Ferrari

Dopo le varie proiezioni blindate, da Los Angeles al Victoria di Modena, fino al grande esordio sul tappeto rosso di Venezia 80, Piero Ferrari, figlio del mitico Drake e vicepresidente della Rossa di Maranello, ancora oggi fatica a trovare le parole, quelle giuste, per esprimere ciò che prova nel vedere una parte della vita sua, della sua stessa famiglia, raccontata in un film, “Ferrari”, l’ultima creatura del regista quattro volte candidato all’Oscar, Michael Mann. Con la pellicola, che sarà proiettata in anteprima mondiale dal 7 al 13 dicembre a Maranello e a Modena, l’erede di Enzo rivive una storia, la sua storia, che si era aperta 78 anni fa con la sua nascita in una relazione extraconiugale, quella con Lina Lardi, di cui si sapeva e si taceva. Tra quei frame che si susseguono, uno dopo l’altro e spesso in bianco e nero, ci sono anche le emozioni, i tantissimi ricordi che Mann ha voluto replicare, il più fedelmente possibile, durante le riprese. Il film arriverà per tutti nelle sale cinematografiche italiane il 14 dicembre 2023.