Nel video l’intervista a Gilberto Luppi, Presidente Lapam Confartigianato Modena

Si è chiusa con una forte partecipazione la tre giorni di More Impresa Festival, l’evento organizzato e promosso da Lapam Confartigianato per parlare di attualità nel mondo imprenditoriale e non solo. L’appuntamento conclusivo ha avuto come protagonisti gli stessi attori del progetto “Manifatture Aperte”, il momento all’interno del Festival dedicato al dialogo tra gli studenti del territorio e gli imprenditori. Nella sede di Lapam sono stati consegnati gli attestati alle 62 imprese e alle 16 scuole che hanno aderito all’iniziativa. L’esperienza all’interno delle imprese ha permesso ai ragazzi di familiarizzare con gli ambienti di lavoro e capire quali competenze siano necessarie per essere assunti nelle aziende. Si tratta di un impegno e anche di una scommessa da parte degli imprenditori sui giovani, vero e proprio trait d’union di questa edizione di More Impresa Festival tessuto a partire dall’evento della prima serata, con gli ospiti Carlo Rivetti e Giulia Gabana