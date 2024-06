Mentre continua a impazzare il toto-Giunta, il cambiamento post-elettorale va a investire anche altri organismi comunali, come la Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Quella del prossimo 27 giugno sarà l’ultima seduta con Giancarlo Muzzarelli nel ruolo di presidente. Per la sua successione però, al contrario della Giunta, ci sono meno opzioni in campo. Per regolamento la scelta ricade infatti tra il Presidente della Provincia e i sindaci dei comuni che fanno parte della Conferenza stessa. Ma è molto probabile che sarà lo stesso Massimo Mezzetti, neoeletto sindaco di Modena a ricoprire quel ruolo, con il presidente della Provincia Fabio Braglia a fare da vice. L’altra opzione probabile è che le parti si invertano, con Braglia nel ruolo di presidente e Mezzetti di vice. La parola definitiva sarà messa solo nel corso della prossima seduta della conferenza. Si tratta, ricordiamo, di un organismo di governo che si occupa delle politiche per la salute e il benessere sociale di tutta la provincia. In discussione al Ctss c’è stato negli ultimi anni la riorganizzazione dell’emergenza-urgenza, con la proposta di nascita dei CAU, ma anche la nascita delle Cot e delle nuove case della salute.