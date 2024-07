Nel video l’intervista a

Gilberto Luppi, Presidente Lapam Confartigianato Modena e Reggio Emilia

Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato Modena e Reggio Emilia

Si è conclusa ieri, davanti ad una platea di imprenditori modenesi attenti e proiettati verso il futuro, la prima edizione del Premio Sostenibilità, l’iniziativa ideata e promossa da Lapam Confartigianato rivolta a tutte le imprese aventi sede e operanti nel territorio che agiscono in un’ottica di sostenibilità. L’edizione del 2024, la prima in assoluto, ha visto la partecipazione di 34 imprese che hanno dimostrato una sensibilità acquisita da tempo e consapevolezza nell’importanza di sostenere processi innovativi in cui le parole chiave sono: cambiamento, recupero, riciclo, trasformazione, welfare.

5 i premi complessivamente assegnati, tre i vincitori assoluti più due premi speciali, uno alla miglior microazienda e uno all’azienda che ha ottenuto più voti dal pubblico. Elemento fondamentale che ha legato tutte le imprese partecipanti la sostenibilità sociale e di impresa, passaggio obbligato per raggiungere il benessere delle comunità e la costruzione di un futuro equo