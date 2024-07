Nel video intervista a Pedro Mendes, attaccante Modena FC

Pedro Mendes è ufficialmente un giocatore del Modena: l’attaccante portoghese, 25 anni da compiere il 1° agosto, è stato annunciato oggi pomeriggio, dopo la risoluzione degli ultimi dettagli burocratici del trasferimento dall’Ascoli e della percentuale richiesta dallo Sporting Lisbona, squadra di provenienza prima dell’arrivo in Italia, con cui aveva giocato e segnato addirittura in Europa League.

In seguito, ha giocato con Almeria, Nacional e Rio Ave, fino all’acquisto da parte dell’Ascoli (con cui segnò proprio al Braglia).

E ora il Modena.

Ecco le prime dichiarazioni di Pedro Mendes in maglia gialla, all’interno dello stadio Braglia.

Pedro Mendes ha firmato un contratto triennale: tra acquisto e ingaggio, si tratta di un investimento piuttosto consistente per il club canarino, che ha riacceso l’entusiasmo della tifoseria.

11 gol l’anno scorso ad Ascoli, nonostante un serio infortunio muscolare a marzo, da cui si è ripreso, Pedro Mendes è il quarto portoghese della storia del Modena: sicuramente sarà in campo sabato a Fanano per la prima amichevole della stagione, contro la rappresentativa della Montagna.