All’interno l’intervista a Luca Marchini (Chef Erba del Re)

È importante rispettare le tradizioni, soprattutto nei classici pranzi delle festività. I preparativi per il pranzo di Pasqua sono già programmati. In questo periodo di emergenza che ci vede costretti e a rimanere tra le mura domestiche poi molti modenesi si sono scoperti anche cuochi. Tra chi ha già una certa esperienza e chi invece ha acceso i fornelli per la prima volta, il pranzo di Pasqua è l’occasione per mettere in pratica le ricette scoperte online o i consigli della nonna. Cosa non può mancare però assolutamente sule tavole dei modenesi per la Pasqua?

E cosa prevederà il menù del pranzo di Pasqua a casa Marchini?