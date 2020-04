All’interno l’intervista a Fabrizio Starace (Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Modena)

C’è anche Fabrizio Starace nel pool di esperti nominato dal Consiglio dei Ministri per la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Modena, nominato nel 2019 membro del Consiglio Superiore di Sanità, avrà il compito di elaborare le misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive. Il virus ci accompagnerà ancora per lungo tempo. Per questo motivo dobbiamo pensare ad un nuovo approccio alla quotidianità.

La mascherina dovrà necessariamente diventare un capo di abbigliamento.

La data del 3 maggio fissata dal Presidente del Consiglio è utile ma certamente andranno fatte tutta una serie di valutazioni medico scientifico ed analizzati i dati del contagio per dire con certezza quando partirà la fase 2.