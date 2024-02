Nel video le interviste a:

Marco Gaspari Pellei, Medico di Pronto Soccorso Policlinico Modena

Giuseppe Pezzuto, Direttore Pronto Soccorso del Policlinico di Modena

Un ciclo di tre seminari per discutere delle fragilità dei pazienti. L’iniziativa formativa, di cui è referente scientifico il dottor Marco Gaspari Pellei è rivolta al personale del Policlinico e dell’Ospedale Civile per approfondire tematiche legate alle emergenze tecnico-sanitarie. Il primo appuntamento, diretto dal neuropsichiatra infantile Ciro Ruggerini, si focalizza in particolare sui bambini al Pronto Soccorso. Il secondo incontro si terrà il 20 marzo e tratterà la disabilità, il terzo il 27 marzo si occuperà degli anziani. La condizione di fragilità riduce, in vario modo, le capacità di adattamento allo stress derivato dalle condizioni medico – chirurgiche in sé e dalle modalità della organizzazione. Il ciclo di incontri proposti documenta come sia possibile adattare l’organizzazione del pronto soccorso anche a queste condizioni di fragilità.