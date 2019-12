A Modena hanno riaperto intorno alle 6.30 di oggi i ponti sul Secchia chiusi nel pomeriggio di domenica in via precauzionale. A ponte Alto e a ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, infatti, il fiume aveva superato la soglia che determina la chiusura delle infrastrutture. La piena è transitata nel corso della notte senza creare particolari problemi. La situazione è stata monitorata dal Centro operativo comunale (Coc) in accordo con la Sala operativa unica integrata di Marzaglia che sta garantendo l’attività di controllo su tutto il nodo idraulico modenese nella fase di allerta Arancione. I tecnici del Comune di Modena e i volontari di Protezione civile, con il supporto della Polizia municipale, sono stati impegnati nel monitoraggio puntuale dei punti solitamente più critici delle arginature dei corsi d’acqua. A causa delle precipitazioni, inoltre, nella serata di domenica è stato chiuso al transito per allagamento il sottopasso di via Capitani. La circolazione verrà ripristinata una volta che la situazione sarà stata riportata alla normalità. Anche un tratto di 400 metri di via Dotta la strada è impraticabile a causa della presenza di acqua tracimata dai canali sulla carreggiata (da via Cavo d’argine in direzione Albareto) ed è stata vietata la circolazione dei veicoli.