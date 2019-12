Nel video l’intervista a Roberto De Zerbi, allenatore U.S. Sassuolo Calcio

La terza gara in sette giorni chiude il 2019 del Sassuolo domani sera quando, nel posticipo serale del Mapei Stadium, arriverà il Napoli di Gattuso in cerca di punti e certezze perse per strada. Dopo l’esonero di Ancelotti il Napoli deve ancora trovare quel filo perso per strada e che l’ha fatto velocemente precipitare in classifica, di contro il Sassuolo, dopo le ottime prestazioni di Torino e Milano, a Brescia ha ritrovato i tre punti e vuole chiudere in bellezza l’anno solare. Berardi si aggiunge alla lista degli infortunati: il talentino calabrese assieme a capitan Magnanelli difficilmente scenderanno in campo domani sera.