Nel video intervista a Cristiana Minelli, scrittrice e giornalista

Nel video intervista a Marco Zanasi, Collezionista

Nel video intervista a Chiara Albonico, Curatrice mostra “Piccoli Tesori di Latta”

Un successo inaspettato, quello che ha travolto la mostra “Piccoli tesori di latta”, al punto che, oltre alla chiusura prorogata al 10 febbraio, l’esposizione verrà salutata, domenica, da una lettura teatrale. Un progetto nato per caso, anzi, per la meraviglia che la mostra, che mette insieme oltre 200 giocattoli prodotti a cavallo tra l’Otto e il Novecento, ha suscitato nella scrittrice Cristiana Minelli. Tanta è stata la suggestione di quei meccanismi antichi, che dalla penna di Minelli è nata una fiaba, che domenica 9, alle 16 e poi in replica alle 17 e alle 18, diventerà una lettura spettacolarizzata. La storia, intitolata “Il Paese dei Balocchi”, tra luci e ombre, dona nuova vita ai giocattoli in esposizione, rendendoli accompagnatori e amici nel viaggio di un bambino dei nostri giorni che si trova catapultato nel passato, così come il visitatore fa visitando la mostra “Piccoli Tesori di Latta”. E tanti sono stati i visitatori della mostra nata dal collezionismo del modenese Marco Zanasi: oltre 40mila i cittadini che sono entrati nella splendida cornice della Chiesa San Carlo. Un successo con pochi eguali a Modena.