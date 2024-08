Nel video alcune testimonianze

Si rendono protagonisti di episodi di degrado, di schiamazzi, lasciando esasperati i residenti di Villaggio Giardino. Siamo in piazza Guido Rossa, dove i cittadini hanno segnalato, anche all’amministrazione, una banda di ragazzini i cui comportamenti scorretti stanno facendo preoccupare, e non poco. La mattina il luogo è tranquillo, teatro di passeggiate di persone anziane, badanti e famiglie. Ma appena cala il buio, soprattutto la zona del gazebo diventa luogo di ritrovo di un gruppo di giovani che schiamazza per tutta la notte

Secondo alcuni residenti i giovani si sarebbero resi protagonisti anche di aggressioni ai danni di alcuni coetanei, ma la dinamica non è chiara. Ciò che è certo è che i residenti chiederebbero più quiete nelle ore notturne e maggiori controlli