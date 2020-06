Sarà celebrata all’aperto, in Piazza Grande la messa solenne presieduta dal vescovo Monsignor Erio Castellucci per ricordare le vittime di Covid 19 e le persone decedute durante il periodo del lock down. La cerimonia, che si svolgerà in occasione della celebrazione del Corpus Domini, riunirà l’intera comunità di fedeli e cittadini alle 20.30 di domenica 14 giugno, per ricordare tutte quelle persone che hanno perso la vita senza poter avere un accompagnamento da parte dei proprio cari. Per coloro che non potranno recarsi in centro, sarà possibile seguire la funzione su TvQui, canale 19, o anche in streaming, collegandosi sul nostro sito www.tvqui.it. Per l’occasione l’altare sarà allestito davanti alla porta Regia del Duomo, mentre in Piazza Grande verranno predisposti 600 posti a sedere secondo il distanziamento previsto dalle norme anti-contagio: una parte di questi sarà riservata su prenotazione ai parenti delle vittime del coronavirus e ai sacerdoti che concelebreranno. Dalle 19.30 sarà possibile per tutti accedere alla piazza, fino ad esaurimento dei posti a disposizione, seguendo le indicazioni del servizio d’ordine e indossando sempre la mascherina. Il ritrovo per i sacerdoti, invece, è previsto alle 20 nella Sagrestia del Duomo. Il desiderio dell’Arcidiocesi di Modena e Nonantola è stare vicino ai parenti delle vittime della pandemia Covid–19, che a loro volta hanno vissuto una doppia sofferenza: l’isolamento dai propri cari nel momento della loro malattia e l’impossibilità di accompagnarli con i riti del commiato.