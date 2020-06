Carpi e Concordia: sono residenti in provincia di Modena i soli due nuovi casi di positività registrati nella giornata di ieri nella nostra area. Entrambi sono in isolamento domiciliare e sono asintomatici, scovati grazie agli screening regionali. Esattamente come gli altri 15 casi complessivi riscontrati in Emilia-Romagna nella giornata di ieri. 5.436 I tamponi effettuati nella giornata di venerdì, per un totale di 347.146. A questi si sono aggiunti 2.427 test sierologici, i quali hanno permesso di scovare tutti i 17 casi giornalieri di venerdì 5 giugno. E se il numero dei positivi rimane costantemente basso, cresce in maniera importante il numero dei guariti: in Regione ieri sono stati 180 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 21.198. Guariti che crescono anche nell’area modenese: 49 quelli che si sono aggiunti ieri, di cui 19 clinicamente e 30 quelli risultati negativi al doppio tampone. I dati confortanti arrivano anche dalle persone in cura negli ospedali a livello regionale: permane il segno meno sia davanti ai ricoveri in terapia intensiva (-11) e davanti al numero dei ricoveri anche negli altri reparti Covid, scesi di 39 unità. L’unico dato negativo del bollettino di ieri riguarda il numero dei decessi, cresciuto di alcune unità rispetto ai giorni precedenti: 13 quelli registrati alle ore 12 di venerdì, ma nessuna delle persone che ha perso la vita era residente a Modena o provincia.