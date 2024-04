«Ma a Pasquetta piove sempre!». Quante volte l’abbiamo sentito o pensato durante le nostre vacanze pasquali? E quante volte, effettivamente, la pioggia ha rovinato le nostre passeggiate e grigliate del Lunedì dell’Angelo? Ai modenesi rimasti in città non importa. Muniti di ombrello alla mano, in tanti hanno scelto di salutare l’ultimo giorno delle feste pasquali con una passeggiata in relax, per riscoprire le bellezze del centro storico, magari scattando qualche foto ricordo, e poi naturalmente assaporare anche qualche piatto tipico. Tanti anche i turisti, italiani e non che, a tante altre mete, hanno scelto Modena come tappa per la loro gira fuori porta. Infine, per qualcuno, il Lunedì di Pasqua quest’anno, vuol dire solo una cosa: stadio.