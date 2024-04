Benedetta Dubai!!!!

Il NAS Sports Tournament negli Emirati Arabi si è comcluso in trionfo per il Modena Volley!

Ieri sera, si è disputata una finalissima combattuta e tiratissima tra Zabeel 2 e Fohood Zabeel, i nomi arabi assegnati per l’occasione a Modena e alla squadra mista composta da giocatori di Taranto e Catania, tra cui l’ex intramontabile Santiago Orduna (40 anni).

Sulla carta, il sestetto di Alberto Giuliani era largamente favorito, ma sul parquet è stata molto più dura.

Primo set 25-22, a sorpresa, per Taranto-Catania. Poi Modena rimette le cose in chiaro, vincendo secondo e terzo set per 25-20 e 25-17.

Quando la finale sembra ormai tutta in discesa, gli avversari hanno un’impennata di orgoglio e vincono il quarto set per 25-21, trascinando il match al tie break. E lì non c’è storia: 15-5 per Modena!

E Bruno ha potuto alzare la Coppa!

Ottime prestazioni di Vlad Davyskyba (20 punti) e di un rigenerato Maksim Sapozkhov (29 punti).

Finisce cosi in gloria la tournée a Dubai!

5 partite e 5 vittorie: mai visto un Modena Volley così bello, continuo e vincente in tutta questa stagione.

Ci sono tutti gli ingredienti giusti, con il morale finalmente alle stelle, per un bel finale di stagione.

Ora il gruppo del Modena Volley è tornato in Italia e da questo giovedì si ricomincia a fare sul serio, con la prima partita dei playoff per il 5° posto, che vale la Challenge Cup: sul parquet di Civitanova Marche.

Poi, domenica prossima, si torna al “PalaPanini”, contro Cisterna.