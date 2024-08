Un sogno olimpico tutto d’oro per le ragazze azzurre della pallavolo. E un sogno d’oro che si è realizzato lo è stato anche per Julio Velasco: finalmente campione olimpico!

Un risultato storico per il volley di casa nostra: una vittoria strameritava, con la finale vinta nettamente a spese degli Stati Uniti, e con un solo set perso in tutto il torneo olimpico.

Velasco è riuscito a fare “squadra” con ragazze di grande talento e forte personalità – Paola Egonu su tutte – rendendole protagoniste di una straordinaria avventura, con grande spirito di gruppo, quello che Velasco costruisce nelle sue squadre, da 40 anni.

Se gli azzurri della pallavolo hanno ottenuto solo una medaglia di legno, per le ragazze è giunta una consacrazione olimpica, che fa dire al “condottiero” Velasco, che è giunto il momento della “parità sportiva” tra uomini e donne, a tutti i livelli, anche come riconoscimento economico.

Tanti complimenti allo staff scelto da Velasco, modenese d’adozione, dopo i suoi trascorsi vincenti alla Panini: il suo storico vice, il modenese Massimo Barbolini – altro monumento della pallavolo femminile -, il suo assistente Lorenzo “Lollo” Bernardi – uno dei suoi ragazzi – e il fisioterapista modenese Francesco Bettalico.

Una medaglia d’oro molto “Made in Modena”.

Ora, a 72 anni, Velasco lascia intendere che, forse, sul più bello, è arrivato il momento di lasciare…

Forse ci sta pensando anche Gregorio Paltrinieri: ma all’orizzonte ci sono le Olimpiadi di Los Angeles nel 2028, difficile resistere (fosse anche soltanto per la gara di nuoto di fondo)…