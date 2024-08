Intervento del 118 questa mattina lungo Corso Vittorio Emanuele II. Forse per il caldo, un’anziana signora è caduta a terra, sbattendo la schiena. Soccorsa dai presenti, è stato richiesto l’intervento dei sanitari che le hanno prestato un primo soccorso sul posto e poi, dopo averla immobilizzata, è stata trasportata al Policlinico di Modena per ulteriori accertamenti. Sembra però che nella caduta, che non abbia riportato ferite serie.