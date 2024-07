Modena Volley è fiduciosa sul recupero di Simone Anzani, ma la sua salute ha la priorità assoluta e non è escluso che il centrale possa quindi mancare alla preparazione per la prossima stagione. Anzani ha già dovuto rinunciare ai Giochi Olimpici, a causa di problemi cardiaci, simili, si suppone, a quelli che lo avevano già fermato nell’estate del 2023. Si era trattato in quell’occasione di alcune aritmie, per le quali aveva anche fatto ricorso alla chirurgia, ma nell’anno olimpico i controlli sono più rigidi ed è arrivato ufficialmente il nuovo stop da parte dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni, che ha annunciato che il giocatore verrà sottoposto a ulteriori controlli diagnostici per garantire la sua partecipazione alla stagione agonistica 2024-2025. L’assenza del centrale apre una nuova occasione per un altro giocatore di Modena Volley, Giovanni Sanguinetti, anche se non era questo il modo in cui il classe 2000 sperava di essere convocato alle Olimpiadi. Modena Volley esprime la propria vicinanza ad Anzani, che è tornato in casa gialloblù con l’obiettivo di essere protagonista della prossima stagione, dopo la parentesi alla Lube.