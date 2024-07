Dall’ex Bellco alla Maserati. La Uil lancia un appello al Governo e a Stellantis affinché restituiscano fiducia ai lavoratori di via Divisione Acqui, colpiti dalla cassa integrazione e dalle incertezze sul futuro dello stabilimento modenese. Per la sigla è necessario un piano industriale in grado di dare stabilità al lavoro, come la costruzione dell’atelier, slittata di oltre un anno.