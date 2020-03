All’interno l’intervista a Stefano Solieri e Lua Ricco (Virtual Fitness Palestra)

In tempi di Coronavirus, di palestre chiuse e di limitazioni alle passeggiate i centri fitness della nostra provincia si stanno attrezzando per restare accanto ai propri clienti e per rendere più piacevole la permanenza in casa. Fra le tante iniziative spicca quella della palestra Virtual Fitness di Carpi che propone ogni giorno un programma live di lezioni sulla propria pagina Facebook. Ogni giorno il programma, totalmente gratuito, è diverso e alterna vari discipline, dallo stretching, al tone up, ma anche pilates e zumba. Un modo anche per le palestre, fortemente colpite dall’emergenza Coronavirus che le costringe alla serrata da due settimane, per tenere fidelizzati i clienti.