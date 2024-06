Nel video le interviste a:

Claudio De Gennaro – Architetto

Davide Scalabrin – Comandante Accademia Militare

I segni del tempo lasciano spazio al bianco degli intonaci completamente restaurati di un Cortile D’Onore pronto a mostrarsi in tutto il suo splendore. Dopo due anni di lavoro e due milioni di euro messi a disposizione dal ministero della Difesa, così si mostra ai modenesi e ai turisti il cuore del Palazzo Ducale. Un intervento che vuole dimostrare l’attenzione che l’Esercito ha sempre dato alla cura del Palazzo Ducale. Come ha ricordato il Comandante, Davide Scalabrin, la Difesa si occupò del recupero della struttura storica dopo la Seconda Guerra mondiale, e successivamente, negli anni Ottanta, vi fu un’importante operazione di messa in sicurezza

L’intervento che ha interessato il Cortile d’Onore negli ultimi due anni è stato imprescindibile per allungare la vita alla struttura stessa