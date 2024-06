Si è conclusa ieri sera la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Maranello per l’inaugurazione dell’e-building, il neonato padiglione e fiore all’occhiello della Rossa, realizzato all’interno di quello che è considerato il quartier generale della Ferrari a Maranello. Una presenza quella di Mattarella che è valsa a sostenere il futuro del cavallino più celebre del mondo. Il marchio viaggia, è proprio il caso di dire, verso il mondo dell’elettrico e in maniera totalizzante, come descritto nei programmi. L’e-building, costato 200 milioni di dollari, si sviluppa su 42mila metri quadrati, tre piani e 25 metri di altezza. Un’eccellenza nell’eccellenza. Naturalmente non sarà immediata la produzione di supercar completamente elettriche. Infatti, la produzione prenderà il via a gennaio del prossimo anno con la SF90 Stradale e la Purosangue, mentre a inizio 2026 inizierà la produzione dell’auto elettrica e di vari componenti strategici come batteria, assale e motore elettrico. Un nuovo percorso in rosso che prima di tutto rappresenta un valore oltre che un’ ulteriore eccellenza per il nostro territorio e che si impegna a rispondere alle sfide della sostenibilità. Obbiettivo che ha ottenuto la piena approvazione del Presidente Mattarella. Nel corso della sua visita lampo, ha anche ricevuto un dono speciale. Si tratta di una lampada realizzata con pezzi di motori Ferrari realizzata da un gruppo di operai, gli stessi che hanno potuto consegnare nelle sue mani il particolare omaggio