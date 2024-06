Nel video l’intervista a Alessio Manfredini, Contitolare agriturismo Villa Canapa

Si conclude con la riapertura del ponte di Concordia sulla Provinciale 8 l’allerta per rischio esondazioni. Ed è anche tornato a splendere il sole che però non svia dalla preoccupazione per i danni riportati dall’ultima violenta ondata di maltempo sui nostri territori. Su Modena l’evento meteorologico aveva generato quattro diversi colmi di piena che, nelle sezioni appenniniche e collinari a monte della cassa d’espansione del Secchia, hanno raggiunto in alcune sezioni massimi storici mai registrati superando abbondantemente la soglia 3. Particolarmente colpito in pianura il comune di Campogalliano che ha visto, per estesi allagamenti, anche l’evacuazione di alcune famiglie. Senza considerare i danni alle attività locali. La voglia di tornare alla normalità è stata testimoniata dalla forza dimostrata da chiunque abbia dovuto combattere ancora contro la forza dell’acqua che in poche ore ha coperto ettari ed ettari di terreni. Un desiderio però è stato più volte espresso, quello che la Regione o il Governo possa concorrere al risarcimento dei danni.