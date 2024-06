Nel video l’intervista a:

– Roberto Gianaroli, Presidente Aeroclub Pavullo

– Andrea Dondi, Presidente Coni Emilia Romagna

– Riccardo Monti (resp. Ambiente Confindustria Emilia)

Quattro giorni di iniziative ed eventi che metteranno Pavullo al centro del mondo dell’aviazione civile. Torna dal 4 al 7 luglio all’Aeroporto Paolucci “Flight&Fun”, la fiera internazionale di velivoli e componentistica aeronautica organizzata dall’Aero Club Pavullo, affiancata quest’anno dal partner europeo più importante Aero Expo Friedrichshafen. Tanti gli eventi, con centinaia di velivoli che ogni giorno arriveranno e decolleranno dalla pista pavullese, poi i convegni di settore per gli esperti, ma anche iniziative per i semplici curiosi come le visite agli stand che saranno chiuse domenica dagli show acrobatici, mentre la grande novità è quella del primo volo pubblico del quadricottero. Negli ultimi anni l’Aeroporto di Pavullo è diventato un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale e potrebbe in futuro ospitare anche le Olimpiadi del volo.