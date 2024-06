Nel video l’intervista a Gianluca Capecci, Comandante Guardia di Finanza Modena

58 evasori totali e 1975 lavoratori in “nero”, 12 casi di evasione fiscale internazionale e beni per un valore di 26.4 milioni di euro oggetto di misure cautelari ritenuti provento di evasione o frode scoperte. Questo il bilancio delle attività svolte nel corso del 2023 e nei primi cinque mesi dell’anno in corso dalla Guardia di Finanza di Modena e tracciato in occasione del 250esimo anniversario della fondazione del Corpo. Due secoli e mezzo di attività durante i quali gli uomini delle Fiamme Gialle hanno continuano ininterrottamente a lavorare per contrastare la diffusione dell’illegalità fiscale, finanziaria e economica senza tralasciare le attività di ordine e sicurezza pubblica. Grande attenzione anche agli illeciti in materia di spesa pubblica e a tutte le condotte che, mettendo a rischio la legalità e la trasparenza che devono connotare l’azione della Pubblica amministrazione. In particolar modo al presidio dei progetti e degli investimenti finanziari con risorse del Pnrr: 161 gli interventi svolti. Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria, penale e contabile, sono state eseguite 118 indagini in tema di spesa pubblica e segnalati alla Corte dei conti 15 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per 5.1 milioni di euro.