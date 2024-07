Non c’è pace per i Giochi Olimpici di Parigi: adesso la polemica coinvolge soprattutto la qualità (pare pessima) dell’acqua della Senna, il fiume che attraversa la capitale francese e che ospiterà le gare di fondo di nuoto.

Uno dei protagonisti di questa competizione – la finale è in programma il 9 agosto – sarà senza ombra di dubbio Gregorio Paltrinieri e il nuotatore carpigiano ha rilasciato dichiarazioni molto decise, proprio sulle modalità di gara nella Senna.

In particolare, secondo Paltrinieri, è assurdo organizzare una competizione in una location che gli atleti non hanno mai potuto testare prima.

Il riferimento è al grado di inquinamento della Senna, peggiorato – secondo gli esperti – a causa del violento acquazzone che ha funestato la cerimonia inaugurale dei Giochi e che ha portato all’annullamento delle prove di nuoto del triathlon.

Per giocarsi l’oro (o altri metalli preziosi) nella 10 km di fondo, Paltrinieri è preoccupato perché – ha dichiarato – probabilmente l’acqua sarà fredda, ci sarà corrente, è inquinata, ma la gara si farà lo stesso nella Senna, perché gli organizzatori hanno investito troppo per cambiare idea all’ultimo minuto.

L’investimento è stato, per la precisione, di 1,4 miliardi di euro per rendere balneabile il fiume (almeno in quei giorni) e il comitato organizzatore continua a ripetere che la Senna sarà “abbastanza pulita” per ospitare gli eventi olimpici.

Vedremo se sarà proprio cosi.