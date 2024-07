Quando i bomber sono i difensori…va bene lo stesso.

Nella partita amichevole di sabato con il Sangiuliano City, squadra di serie D, i tre gol del Modena del 3-0 finale sono stati segnati tutti da difensori: Cristian Cauz e Mattia Caldara nel primo tempo, Giovanni Zaro nella ripresa.

Buon segno, sicuramente. Vuol dire che, con Mister Bisoli, i difensori non si limitano soltanto a non far segnare gli attaccanti avversari, ma segnano loro stessi!

Poi, nelle prossime partite, quelle vere, sarà più difficile, ma intanto siamo già sulla buona strada.

Il ritiro – a detta di tutti – è stato molto positivo, a livello tecnico, tattico e di affiatamento generale della squadra.

Anche con i tifosi, accorsi in massa, entusiasti, a Fanano, regalando un autentico bagno di folla ai giocatori, al presidente Rivetti e allo stesso Bisoli.

Nella rosa, qualche giocatore è ancora fermo ai box o quasi, come Gerli e Pedro Mendes (ancora dubbi sul recupero completo del portoghese), altri hanno subito leggeri contrattempi fisici (una lieve distorsione al ginocchio per Cotali, ma domani rientrerà in gruppo), Battistella e Duca sono rientrati, Ponsi lo sta per fare: insomma, tutto sembra filare per il verso giusto.

Domani riprendono gli allenamenti in città – dopo due giorni di ripost concessi da Bisoli alla truppa – e mercoledì pomeriggio ci sarà un allenamento a porte aperte allo Zelocchi.

Tutto va bene, ma il lavoro continua: dopo Cagliari e Napoli, il 17 agosto si comincia a fare sul serio, con l’esordio in B sul campo del Sudtirol.