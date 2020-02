Nel video intervista a Andrea Spanò direttore distretto Azienda USL di Modena

La sede temporanea del Centro unico di prenotazione, è entrata in funzione ufficialmente ieri. Situata all’interno di Via del Pozzo nel parcheggio del Policlinico di Modena è risultata tutto sommato funzionale alle persone che vi si sono recate. La struttura modulare temporanea, progettata nel pieno rispetto della normativa antincendio e antisismica, si estende su una superficie di circa 800 metri quadrati. I nuovi locali sono pienamente accessibili a tutti, compresi quei cittadini che hanno difficoltà motorie, situandosi al piano terra. All’interno vi sono 13 uffici e un ambulatorio, oltre ad un’ulteriore sala d’attesa, due depositi e i servizi igienici per operatori e utenti.