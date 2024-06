Nel video gli interventi di:

Fabio Galvani, Direttore e Fondatore Ness1 Escluso

Marcella Vaccari, Responsabile progetti Ness1 Escluso

Rivedersi ed emozionarsi tra le foto proiettate, una dopo l’altra, sul mega-schermo, immortalati mentre si fa sport e ci si diverte. Applaudire, applaudirsi, perché i risultati ottenuti sono vittorie portate a casa, insieme. Nato nel 2017 con 24 atleti e sole due discipline, oggi “Ness1 Escluso” va oltre ogni aspettativa, con 300 percorsi e 29 ore di sport settimanali, 38 tra istruttori ed educatori, 24 differenti discipline sportive. Una realtà dedicata ai ragazzi con disabilità cognitive tra le più variegate e importanti su tutto il territorio nazionale che continua a crescere, a consolidarsi. E nella cornice del Laboratorio Aperto, in una serata di festa definita “conclusiva” trae le somme delle attività finora svolte. Un’occasione per stare insieme, per condividere le proprie esperienze, mostrare le proprie doti canore e dirsi “Grazie” per tutto quello che è stato fatto e per tutto quello che ancora c’è da fare.