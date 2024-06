Dall’alba di questa mattina la Polizia di Stato, su ordine della Procura della Repubblica di Modena, sta procedendo all’esecuzione dell’ordinanza cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, nei confronti di 18 persone di nazionalità italiana, albanese, tunisina, marocchina e cubana, tutte gravemente indiziate a vario titolo del delitto continuato di traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Nel corso dell’intera attività di indagine, iniziata nel settembre 2020, sono state indagate ulteriori 22 persone, di cui 17 tratte in arresto, sequestrati oltre 8300 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina, eroina, marijuana, funghi allucinogeni, foglietti impregnati di LSD e flaconcini di liquido oleoso (DAB), oltre ad una pistola, già oggetto di furto, a numerose munizioni di diverso calibro e alla somma in contanti pari a 18.170,00 euro.