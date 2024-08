Perdere ai rigori lascia sempre la bocca amara, ma per il Modena sfidare una squadra blasonata come il Napoli in una competizione come la Coppa Italia e giocarsela ai rigori è una grande soddisfazione. Una partita da grande tifo, uno stadio, il Maradona, che ha sostenuto sempre le azioni dei canarini. Così dopo il pari a reti inviolate dei tempi regolamentari, è stato il tempo dei rigori. Fatali al Modena i gol mancati di Battistella e Zaro. “Sapevamo di affrontare un avversario di altissimo livello – il commento di Riccardo Gagno autore di un’ottima prestazione – la squadra ha risposto in maniera straordinaria, difendendo compatti quando c’era da soffrire e ripartendo in contropiede quando abbiamo avuto le chance per farlo”. Decisamente la filosofia di mister Bisoli “Fiero di questo gruppo – ha affermato nel dopo partita – Abbiamo portato il Napoli ai rigori ma soprattutto abbiamo disputato una prestazione incredibile per compattezza e spirito di squadra.