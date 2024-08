La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 28 anni per il reato di reingresso in Italia senza autorizzazione dopo l’espulsione.

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, la Squadra Volante nel transitare in via Fabriani nei pressi della Stazione delle Autocorriere ha notato il 28enne, che alla vista della Polizia, si è dato a precipitosa fuga in sella ad una bicicletta come per eludere un eventuale controllo.

Dopo aver svoltato in viale Storchi ed imboccato il passaggio ciclabile, improvvisamente l’uomo ha invertito il senso di marcia in direzione viale Monte Kosica, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Gli agenti, nel pattugliare minuziosamente la zona, lo hanno rintracciato nuovamente in via Emilia Ovest, bloccandolo all’altezza della Caserma Pisacane.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine ed irregolare sul territorio nazionale, era stato rimpatriato nel paese d’origine il 9 maggio scorso attraverso la frontiera aerea di Palermo, a seguito di decreto di espulsione del Prefetto di Modena.

Personale dell’Ufficio Immigrazione ha immediatamente attivato le procedure per una nuova espulsione, che di fatto è stata eseguita l’8 agosto scorso con accompagnamento immediato alla frontiera.