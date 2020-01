Al fianco dei senatori in Commissione Bilancio, Commissione Lavoro e Commissione Industria, i candidati modenesi del Movimento 5 Stelle hanno ribadito i principali punti del loro programma per la campagna elettorale giunta ormai agli sgoccioli. Se i colleghi in Senato lavorano fianco a fianco con il Partito Democratico, in Emilia-Romagna i Cinque Stelle hanno difeso la scelta di correre da soli, in piena discontinuità con le decisioni dell’amministrazione uscente, soprattutto in tema di sanità, mobilità sostenibile e gestione dei rifiuti, punti cardine della campagna elettorale pentastellata. In uno degli ultimi incontri modenesi prima del 26 gennaio, i Cinque Stelle hanno inoltre insistito anche sul tema del lavoro e della tutela delle eccellenze della nostra regione, per i grillini non sufficientemente tutelate.

Nel video l’intervista a Monica Medici, Candidata regionale Movimento 5 Stelle