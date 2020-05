Nel video l’intervista a Cristina Mussini, Primario Struttura Complessa Malattie Infettive Policlinico

La guardia non va abbassata, perché lo scotto di una movida irresponsabile si potrebbe pagare in futuro. Così è riassumibile l’intervento della professoressa Cristina Mussini, il primario della struttura Complessa di Malattie Infettive del Policlinico di Modena. Il rischio di una nuova ondata di contagi c’è, per questo è importante continuare a rispettare le distanze e prestare sempre attenzione, senza lasciarsi ammorbidire dai numeri concilianti relativi ai malati o agli effetti immediati della movida. Se gli assembramenti porteranno a una nuova diffusione del virus, infatti, lo si vedrà a distanza di tempo. Durante la prima ondata di contagio, i reparti del Policlinico di Modena si sono attrezzati e hanno messo a punto un sistema per contrastare il Covid e ridurne la mortalità, ma l’invito è quello di non rischiare di diffondere nuovamente un virus prevenibile