Nel video l’intervista a Daniele De Luigi – Curatore di FMAV, Marina Caneve – Artista, Lorenzo Respi – Direttore mostre e collezione FMAV

Animali, ponti, sguardi per comunicare, far nascere emozioni ma anche parlare di grandi temi come il dominio dell’uomo sulla natura, migrazione e spaccati di storia. Sono le mostre realizzate dalla Fondazione Modena Arti Visive che apriranno domani in un panorama di legami internazionali e ministeriali. In Palazzo Santa Margherita sarà un tuffo nella natura con le fotografie dell’esposizione di Marina Caneve dal titolo “A terra tra gli animali”, un progetto sostenuto dalla Fondazione, che ha vinto il bando della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. L’artista tocca temi chiave come la conservazione degli ecosistemi ma anche i ponti tra uomo e natura visti come simboli o infrastrutture per gli attraversamenti della fauna selvatica connettendo aree naturali in una riflessione ampia

Arte anche nella Palazzina dei Giardini con ‘Facce da Biennale’, una chicca per il taglio che si è voluto dare e che valorizza il patrimonio della Fondazione di Modena