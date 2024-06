Festeggiamenti al limite, questa mattina all’uscita da scuola. Al Polo Leonardo, oltre ai petardi scoppiati e alcuni oggetti lanciati in mezzo alla strada, un giovane con il volto travisato da una maschera da cavallo ha sparato diversi colpi in aria con una pistola scacciacani. Gli spari, ripetuti, sono stati uditi da numerosi studenti che si sono subito allontanati, per questioni di sicurezza.