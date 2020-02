È stata, assieme a Luciano Pavarotti, la storia della lirica di Modena e si è spenta oggi Mirella Freni. Il celebre soprano da tempo lottava contro una malattia ed è deceduta nella sua abitazione circondata dall’affetto dei suoi cari. Fu una bambina prodigio, perché all’età di soli 10 anni si esibì in un concorso Rai. Debuttò al Teatro comunale di Modena il 3 febbraio 1955 nei panni di Micaela in Carmen. Mirella Freni realizzò oltre 140 recite al Metropolitan di New York dove chiuse la carriera nel 2005. Cuoristà vuole che la Freni ebbe la stessa balia di Luciano Pavarotti, circostanza favorita dal fatto che le madri erano colleghe di lavoro. Il prossimo 27 febbraio avrebbe compiuto 85 anni.