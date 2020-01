Una nuova seggiovia e un progetto di ammodernamento delle piste e dei percorsi destinato, dalla prossima stagione, a cambiare completamente le caratteristiche dell’intera stazione sciistica di Montecreto, facente parte del comprensorio del Cimone. Il progetto, presentato oggi in conferenza stampa, avrà un costo complessivo pari a quasi due milioni di euro e comprenderà nuovi impianti di risalita, una nuova pista per i principianti e servizi per i bambini, per allargare la platea di turisti dell’area. Un investimento che mira a variegare l’offerta per il turismo invernale di Montecreto, che finora contava solamente piste rosse e quindi di alta difficoltà.

Nel video l’intervista a Leandro Bonucchi, Sindaco di Montecreto