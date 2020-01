Si spengono le luci in sala per l’arrivo dell’ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, “Odio l’estate”. Una pellicola presentata in anteprima ieri sera a Modena, al cinema Victoria, in compagnia dei suoi protagonisti assoluti. Per il trio comico, un’unione ritrovata che non si è mai realmente spenta e soprattutto un “ritorno alle origini” con il nuovo film che mescola elementi dal sapore di “Tre uomini e una gamba”. Sotto la regia di Massimo Venier, tre famiglie per un errore dell’agenzia si ritrovano a condividere la stessa casa vacanza. Tra gag e ironia, dopo un inizio burrascoso, tra i membri si metterà in moto un’alchimia che arricchirà la vita di ogni singolo personaggio. Affiancano Aldo, Giovanni e Giacomo le “mogli” Lucia Mascino, Maria Di Biase e Carlotta Natoli. Mascino e Di Biase che erano ospiti, anche loro, della conferenza stampa di presentazione. La serata di anteprima è stata organizzata da Banca San Felice 1893, che ha supportato la produzione del film collaborando con Medusa e Agidi Due con un unico obiettivo: sostenere il buon cinema italiano, quello che sa fare ridere, ma anche riflettere.

Nel video l’intervista a:

– Aldo, Giovanni e Giacomo

– Lucia Mascino

– Maria Di Biase