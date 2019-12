Sarà la penultima del 2019 la sfida che Leo Shoes Modena Volley affronterà domani al PalaPanini contro Vibo. Dopo il successo di giovedì in Coppa CEV, i canarini proveranno a tornare alla vittoria anche in campionato, dato che nell’ultimo match disputato in Superlega sono stati sconfitti 3-1 sul campo di Perugia. Le ultime due sfide del 2019 contro Vibo e Padova serviranno per bissare il 3° posto. Prima in ordine di tempo ci sarà Vibo, squadra che nel corso dell’anno è migliorata tanto sotto molti punti di vista. Dopo Padova ci sarà la sosta. Uno stop atteso e utile a ricaricare le energie dopo 15 partite, a cui si aggiungeranno le ultime due del 2019, giocate a distanza ravvicinata dal 20 ottobre tra Superlega, Coppa CEV e Supercoppa. Una pausa utile per ripartire nel 2020 ancora più convinti.

Nel video l’intervista a Daniele Mazzone, Centrale Leo Shoes Modena Volley