Nel video l’intervista a Alberto Giuliani, Allenatore Modena Volley

La prima gara del rush finale di questa regular season. Il Modena Volley giocherà domenica alle 18 contro Catania l’ultima partita al PalaPanini, prima dell’eventuale fase playoff. Gli emiliani dovranno difendere con tutte le forze l’attuale posizione in campionato, in modo da allungare almeno la stagione. La squadra di Giuliani deve dimenticare il 3-0 contro Trento, recuperando le energie positive delle due vittorie consecutive in casa con Cisterna e Taranto.

Il coach sta continuando a plasmare il gruppo secondo i suoi principi di gioco, anche se il tempo è poco per Giuliani, il cui futuro sulla panchina dei gialloblù rimane ancora un’incognita. La prossima partita contro Catania può essere decisiva, contro un avversario già retrocesso che non ha più nulla da chiedere a questo campionato.