Il Modena Calcio si appresta a lanciare da domani il primo cooking show tutto a tinte canarine. “Top Chef Gialloblù” è il nome della sfida, in collaborazione con il main sponsor Giacobazzi, che andrà in onda sul sito e sul profilo facebook. Complessivamente saranno sette le puntate, nelle prime quattro il confronto diretto fra gli otto concorrenti, le due semifinali e la finalissima. Nelle eliminatorie e nelle semifinali i provetti chef, tutti giocatori gialloblù che non sono ancora stati svelati, dovranno preparare un antipasto, primo e secondo; l’asticella si alza per la finale quando alle portate precedenti si aggiunge anche un dolce. Il vincitore sarà eletto tramite il voto dei tifosi, della squadra e di un importante chef tifoso del Modena.