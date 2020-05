All’interno l’intervista a Silvia Della Casa (direttrice Piscine Dogali)

Da ieri l’acqua delle piscine Dogali è nuovamente solcata dalle potenti bracciate degli atleti. La piscina da 50 metri all’aperto dell’impianto modenese, dopo 3 mesi di chiusura per il lockdown ha riaperto per gli allenamenti con un grande sforzo organizzativo

Le Dogali sono uno dei pochi impianti natatori riaperti in regione e così è diventato un punto di riferimento non solo per le società di Modena: in vasca da ieri ci sono Sea sub, Sweet Team, Penta Modena, Team nuoto Modena, Futura di Finale Emilia, Onda blu Formigine, ma anche il triathleta Davide Uccellari e gruppi che arrivano da Parma, Reggio e Bologna.

Da lunedì 25 poi potrebbe ripartire anche il nuoto libero