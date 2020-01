All’interno l’intervista a Michele Mignani (allenatore Modena)

Stadio Romeo Menti, ore 20.45: è nell’impianto veneto che domani il Modena affronterà la capolista Vicenza, reduce da 8 vittorie e un pareggio nelle ultime 9 gare disputate. Destini incrociati per le due formazioni: l’ultima sconfitta in ordine di tempo del Vicenza risale al 3 novembre contro il Padova: lo stesso Padova affrontato e battuto nell’ultimo match dai canarini, che ora cercano continuità di risultati. Tutti disponibili per il mister gialloblu, che potrà contare sull’intera rosa, al netto di squalificati e infortunati, e potrà fare le sue valutazioni anche in ottica di turnover, con 3 partite in pochi giorni. Da quando siede sulla panchina gialloblu Mignani ha ottenuto 4 vittorie su 5 partite. Uno score più che positivo per il tecnico che vuole provare a fare il colpaccio. Considerate queste statistiche forse il big match contro la regina della classe arriva nel momento ideali per i canarini.