C’è chi palleggia con un arancio, chi si tiene in forma con alcuni esercizi. C’è chi sfida l’amico in un calcio tennis tutto brasiliano. O ancora chi si butta sui fornelli per affinare le proprie doti culinarie. Sono tanti i modi scelti dai giocatori del Modena per trascorrere questi giorni senza calcio, con l’obbligo di stare in casa per evitare la diffusione del Coronavirus. Gli allenamenti della squadra di Mignani sono sospesi fino a venerdì 20 e allora i canarini hanno postato sui loro social i nuovi passatempi, casalinghi e non. Tiziano Tulissi a piedi nudi si cimenta in un palleggio con un arancio degno del miglior Pibe de Oro, con tanto di tocco di spalla. Il guardiano Francesco Pacini è concentrato sull’uovo per rendere perfetta la sua carbonara.A spopolare è la super sfida brasiliana fra Felipe Sodinha e Bruno Gomes, che fra un calcio tennis con flessioni per chi perde e una partita alla playstation riescono a riempire la giornata. E poi c’è chi fa esercizio sulla porta di casa, con più o meno fatica, come Ingegneri, De Grazia e Laurenti, tutti accomunati dal motto “Io resto a casa”.