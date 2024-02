I due punti lasciati per strada al “Braglia” contro il Cosenza, pareggio peraltro giusto, adesso il Modena deve recuperarli altrove, cominciando con il fare risultato proprio domenica prossima allo stadio “Penzo” contro il Venezia.

Sarà una partita davvero ostica, perché i veneziani, allenati da Paolo Vamoli, non nascondono l’obiettivo serie A, come dimostra la loro classifica e la loro schiacciante vittoria di sabato (3-0) sul campo del SudTirol,

Per il Modena – già battuto dal Venezia all’andata per 3-1, cercando di scordare lo 0-5 del 1° maggio 2023, con quattro reti di Pohjanpalo – sarà un bivio ancora più impegnativo, viste le certe squalifiche di Ponsi e Zaro, che potrebbero portare mister Bianco ad un rimescolamento tattico, non solo in difesa.

Almeno rientrerà Palumbo, assolutamente indispensabile a centrocampo, e si spera che qualcuno degli altri indisponibili possa finalmente riemergere dall’affollata infermeria, a partire da Jacopo Manconi, per offrire più alternative all’attacco.

Ne sapremo di più alla ripresa degli allenamenti, martedì.

Il punto con il Cosenza ha, se non altro, mosso la classifica di serie B, permettendo al Modena di issarsi solitario all’8° posto, a +1 dal Brescia, a +3 su Reggiana, Pisa e Bari e a -3 dal Cittadella, in caduta libera dopo quattro sconfitte consecutive.

La zona playoff potrebbe, infatti, sorprendentemente, riaprirsi e allargarsi anche ad altre squadre, tra le quali il Modena può dire senz’altro la sua.