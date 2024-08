Nel video, l’intervista a Antonio Palumbo, Centrocampista Modena FC

La partita di Coppa Italia allo stadio “San Paolo-Diego Maradona” sarà proprio l’apice dell’entusiasmo dei tifosi del Modena.

Sabato saranno in molti a seguire i Gialli nella trasferta di Napoli (fischio d’inizio ore 21.15): e c’è stata una vera corsa al biglietto anche da parte dei tifosi napoletani e lo stadio sarà tutto esaurito.

Forse, potrà essere l’occasione per vedere per la prima volta Gregoire Defrel con la maglia del Modena, magari proprio quella nera – la terza maglia – presentata ieri.

L’allenamento a porte aperte del pomeriggio si conferma una iniziativa azzeccatissima: e ieri i tifosi canarini hanno potuto vedere all’opera Defrel almeno in allenamento, subito dopo l’annuncio del suo ingaggio, con contratto biennale per il 33enne attacccante francese. E l’entusiasmo ha raggiunto le stelle….

Contagiando anche Antonio Palumbo, pronto a giocare – con la nuova maglia numero 10 – proprio nella sua Napoli…

Tra le note lieti dell’allenamento “open” di ieri, si è rivisto con il gruppo Fabio Gerli, alle prese con il recupero dopo l’operazione che lo ha tenuto fuori a lungo nella passata stagione. Per il suo rientro, se ne riparla a settembre.

Ancora convalescenti Thomas Alberti, Fabio Ponsi e soprattutto Pedro Mendes: per il bomber portoghese si spera sempre in un recupero in extremis per il debutto in campionato, il 17 agosto a Bolzano.